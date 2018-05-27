Перед парламентом проходит акция протеста дзюдоистов

27.05.2018 19:59 В Тбилиси перед парламентом проходит митинг протеста дзюдоистов и их сторонников. Демонстранты требуют отставки президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили.



«Мы стоим здесь, чтобы зафиксировать нашу позицию, то, в каком положении находится грузинское дзюдо, кто им непосредственно руководит и кем является Давид Кевхишвили. Он принимает каждое решение единолично, ни с кем не согласовывая. Исходя из это с ним невозможно работать.



Он должен оставить занимаемую должность, это наше основное требование.



Приблизительно месяц как мы не тренируемся. Мы призываем первых лиц страны, будь то премьер-министр или Бидзина Иванишвили, выделить время и выслушать нас », — заявил капитан Национальной сборной по дзюдо Варлам Липартелиани.



Вместе с тем Липартелиани прокомментировал визит в Грузию одного из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной по дзюдо визит Луи Ваденбоша в Грузию.



«Это снова доказывает то, о чем мы говорим, что Кевхишвили — единоличный правитель. Когда в команде такая ситуация, когда половина команды требует твоей отставки, то с какой совестью ты подбираешь тренера, когда внутри у тебя ситуация неурегулированная. Это еще раз доказывает, что его не интересует наша позиция. Пусть болельщики оценят его отношение», — сказал Липартелиани.















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