Центр грузинской культуры в Польше разместится в доме грузинского юнкера

27.05.2018 20:03 Грузинский центр культуры откроется в доме грузинского юнкера и офицера польской армии Николоза Матикашвили. Вдова грузинского военного передала дом в дар грузинскому государству в 2007 году.



Дом расположен в 20 км от Варшавы в поселке Пясечно. Сейчас в доме и во дворе проводятся реабилитационные работы совместными ресурсами посольства, министерства иностранных дел и администрации президента Грузии.



Во дворе будет обустроено этнографическое пространство — устроен винный погреб, пекарня, виноградник, в самом доме организованы выставочные залы, где будут выложены архивные материалы о грузинских юнкерах и офицерах польской армии.



Дом грузинского юнкера должен стать центром грузинской культуры, — рассказал посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.















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