Акция «не убий» проходит у здания парламента в Тбилиси

27.05.2018 20:31 Акция под слоганом — #ნუმომკლავ (не убий), организованная отцом Давида Саралидзе — одного из подростков, убитого на улице Хорава в Тбилиси, проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели.



Заза Саралидзе требует справедливого расследования убийства его сына.



По словам участников акции, их основное требования — наказание всех виновных в организации убийства, а также тех, кто участвовал в сокрытии убийства.



К акции присоединился Малхаз Мачаликашвили — отец Темирлана Мачаликашвили, убитого в ходе спецоперации в Панкиси, а также дзюдоисты, которые сегодня перед паламентом вновь потребовали отставки президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили.



На митинге также присутствуют представители различных политических партий, а также бывший Народный защитник Уча Нануашвили.















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