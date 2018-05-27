Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Акция «не убий» проходит у здания парламента в Тбилиси


27.05.2018   20:31
Акция под слоганом — #ნუმომკლავ (не убий), организованная отцом Давида Саралидзе — одного из подростков, убитого на улице Хорава в Тбилиси, проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели.

Заза Саралидзе требует справедливого расследования убийства его сына.

По словам участников акции, их основное требования — наказание всех виновных в организации убийства, а также тех, кто участвовал в сокрытии убийства.

К акции присоединился Малхаз Мачаликашвили — отец Темирлана Мачаликашвили, убитого в ходе спецоперации в Панкиси, а также дзюдоисты, которые сегодня перед паламентом вновь потребовали отставки президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили.

На митинге также присутствуют представители различных политических партий, а также бывший Народный защитник Уча Нануашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава Минфина представил на заседании правительства проект поправок по избыточным долгам
В Грузии начали продавать квартиры за биткоины
Возобновление работы ИнгуриГЭС планируется через три дня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер пригласил президента Еврокомиссии на официальный ужин
Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска
Грузинский храм начали восстанавливать в Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна