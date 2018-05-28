Мачаликашвили: Сегодня я лучше всех понимаю Зазу Саралидзе

28.05.2018 11:12 Сегодня я лучше всех понимаю Зазу Саралидзе, поэтому я и мой народ всегда будем рядом с Саралидзе, - об этом вчера на акции перед парламентом Грузии заявил отец погибшего в результате спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили – Малхаз Мачаликашвили.



По его словам, на пути восстановления справедливости важна поддержка общества. «Сегодня все хорошо понимают, что важно установить истину и мы вместе, граждане Грузии, должны достичь правды. Сейчас больше всего нам нужна ваша помощь и поддержка, чтобы доказать правду», - отметил Малхаз Мачаликашвили.



У парламента накануне прошла акция «Не убивай», организованная отцом убитого на улице Хорава Давида Саралидзе – Зазой Саралидзе. Он требует объективного расследования убийства.

















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