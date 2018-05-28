Более 2,4 тысячи выпускников школ в Грузии не смогли сдать экзамены

28.05.2018 11:51 Выпускные школьные экзамены в 2018 году не смогли сдать более 2,4 тысячи абитуриентов. Об этом сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.



Всего в выпускных экзаменах участвовали около 49 тысяч человек. Это ученики 12 классов, а также те, кто не смог сдать школьные экзамены в прошлом году и сдавал их повторно.



Количество участников, которые были зарегистрированы на Единых национальных экзаменах и не смогли преодолеть барьер – 2 тысячи 410, из них ученики 12 классов – 1 983.



Результаты экзаменов выглядят так:

Грузинский язык и литературу сдали более 98% учеников



Иностранный язык – около 94%



История — более 97%



Материматика — 93%



Те ученики, которые в этом году повторно сдавали выпускные экзамены, успешно смогли преодолеть барьер по географии- около 91%, более 61% — по биологии, более 78% — по химии и более 43% — по физике.



Напомним, что сдавать часть предметов школьники могут и в 11-м классе. Для них экзамен по географии пройдет 12 июня, по биологии – 13 июня, по физике 14 июня, химии — 15 июня.



В этом году абитуриентов ждут некоторые новшества. В частности, Центр экзаменов и оценок Грузии предоставит им возможность при желании взять с собой на экзамен свою гелевую ручку. Еще одним новшеством в этом году является то, что экзамены по выборочным предметам пройдут только на грузинском языке. На русском языке тестирования больше не будет.



Абитуриентам предстоит сдать четыре экзамена. Из них три обязательных — грузинский язык и литература, общие навыки, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Именно этих последних предметов по выбору коснется новшество.



Исключение составят только те абитуриенты, которые получили среднее образование на территории, неподконтрольной грузинским властям — в Абхазии и Цхинвальском регионе. Они смогут сдать экзамен по всем выборочным предметам на русском языке.



Исходя из своей специфики, экзамен по общим навыкам пройдет на грузинском, русском, армянском, азербайджанском, абхазском и осетинском языках.



Распечатать экзаменационные карточки абитуриенты могут с сайта Национального центра экзаменов и оценок.















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