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Расширяется круг лиц, которым запрещается участие в собраниях и манифестациях


28.05.2018   17:59
По новому законопроекту, служащие органов, ответственных за охрану государственной и общественной безопасности, не имеют права на собрание и манифестацию.

В действующем законе "О собраниях и манифестациях" право собрания и манифестации не распространяется на служащих вооруженных сил, вооруженных правоохранительных органов, специальных и военизированных учреждений. Новый законопроект расширяет круг лиц, у которых не будет права на собрание и манифестацию.

Согласно законопроекту, такими лицами будут:

Работники прокуратуры;
Служащие Министерства внутренних дел Грузии;
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии;
Сотрудники Генеральной инспекции Министерства юстиции Грузии;
Служащие Министерства обороны Грузии;
Служащие Службы государственной безопасности Грузии;
Служащие Службы разведки Грузии;
Сотрудники Специальной службы Государственной охраны Грузии;
Служащие специальной пенитенциарной службы Министерства исполнения наказания и пробации;
Сотрудники следственного департамента Министерства исполнения наказания и пробации;
Служащие Службы управления чрезвычайных ситуаций;
Служащие Департамента надзора за окружающей средой Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Согласно пояснительной записке законопроекта, проект преследует целью привести в соответствие закон "О собраниях и манифестациях" с новой редакцией конституции. Если этот законопроект станет законом, и сотрудники вышеперечисленных ведомств нарушат его, по отношению к ним наступит дисциплинарная ответственность, в том числе и увольнение со службы. В случае увольнения этих лиц со службы, государственное учреждение не будет выдавать им зарплату, а эти лица не получат соответствующее возмещение.

Народный защитник считает, что круг лиц, на которых распространяется запрещение права мирного собрания в условиях, когда однозначно не устанавливается их непосредственная ответственность за охрану государственной и общественной безопасности, неоправданно широкий.

По словам народного защитника, даже действующая регуляция закона является проблемной, не то, чтобы его ужесточенный вариант.

"(Действующая редакция) не раз становилась предметом острой критики Венецианской комиссии Совета Европы. Венецианская комиссия поясняет, что правда, пункт 2 статьи 11 Европейской конвенции защиты прав и основных свобод человека предусматривает возможность установления "законных ограничений" на осуществление права свободы собрания по отношению представителей вооруженных сил, полиции, или государственной администрации.

Несмотря на это, эти ограничения следует устанавливать в каждом конкретном случае для достижения легитимной цели, и с соблюдением принципа пропорциональности. Более того, в совместных руководящих указаниях Венецианской комиссии, демократических институтов ОБСЕ, и офиса по правам человека, говорится, что закон не должен ограничивать свободу собраний полицейских или военнослужащих, если причины этого ограничения не имеют прямого отношения к их служебным обязанностям, и только настолько, насколько это абсолютно необходимо с учетом профессиональной обязанности"- сказано в заявлении омбудсмена.

Народный защитник Грузии призывает парламент, предусмотреть мнение народного защитника, и выражает готовность принять активное участие в последующем процессе законодательного рассмотрения поправок.







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