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Российские активисты жалуются ЕСПЧ на запрет митингов во время ЧМ-2018
28.05.2018 18:07
Члены Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пожаловались в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запрет выбирать места для пикетов и митингов во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Власти очистили городское пространство от протестных акций на период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу", чтобы туристы не узнали "о требованиях граждан соблюдать обязательства и уважать права человека", - говорится в жалобе.
По мнению активистов, чиновники «освобождены от обязанности» аргументировать невозможность проведения мероприятия в конкретном месте, что дает власти «карт-бланш на изгнание любых общественно-политических публичных акций на окраины города», а также это приводит к чрезмерному ограничению свободы мирных собраний. Заявители просят Конституционный суд признать неконституционными спорные нормы, а ЕСПЧ — практику их применения.
В жалобе идет речь о президентском указе, согласно которому с 25 мая по 25 июля 2018 года место, время и число участников публичных акций в городах, в которых проходит чемпионат мира по футболу, должны определять местные власти по согласованию с МВД и ФСБ.
С похожим заявлением ранее выступила и международная организация Human Rights Watch, напомнив обещание FIFA "глобально соблюдать в своей деятельности права человека".
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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