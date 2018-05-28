Статистика по самоубийствам в Грузии за последние три года

28.05.2018 19:52 По данным МВД, с 2014 по 2017 годы в Грузии было зафиксировано 1 612 самоубийств. Такие статистические данные приводит НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI).



В 2017 году покончили с собой 361 человек. Из них 301 были мужчины, а 60 – женщины. При этом в 2017 году зафиксировали 263 факта попытки самоубийств.

По данным статистики, бльше всего самоубийств происходит в столице. В Тбилиси в 2017 году зафиксировано 108 самоубийств.



Статистика самоубийств по регионам в 2017 году выглядит так:



Имеретия – 55,



Самегрело-Земо Сванети – 42,



Квемо Картли – 36,



Кахетия — 28,



Шида Картли — 26,



Аджария – 25



Самцхе-Джавахети — 15



Гурия – 14



Мцхета-Мтианети — 12.



Что касается попыток самоубийства, то больше всего таких случаев в 2017 году произошло в Самегрело-Земо Сванети (76), на втором месте Имерети (38), на третьем — Тбилиси (35). Далее следуют Шида Картли (28), Квемо Картли (27), Кахетия и Аджария, где произошло по 20 случаев попытки суицида. Меньше всего случаев покончить с собой произошло в Гурии (7), Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети — по шесть.



Как следует из статистических данных к суициду в основном прибегают люди в возрасте от 25 до 44 лет.



Следует отметить, что показатель количества суицидов за 2017 год является самым низким с 2014 года. В 2014 году произошло 382 суицида, в 2015 — 400, а в 2016 — 469.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

