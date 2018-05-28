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Статистика по самоубийствам в Грузии за последние три года


28.05.2018   19:52
По данным МВД, с 2014 по 2017 годы в Грузии было зафиксировано 1 612 самоубийств. Такие статистические данные приводит НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI).

В 2017 году покончили с собой 361 человек. Из них 301 были мужчины, а 60 – женщины. При этом в 2017 году зафиксировали 263 факта попытки самоубийств.
По данным статистики, бльше всего самоубийств происходит в столице. В Тбилиси в 2017 году зафиксировано 108 самоубийств.

Статистика самоубийств по регионам в 2017 году выглядит так:

Имеретия – 55,

Самегрело-Земо Сванети – 42,

Квемо Картли – 36,

Кахетия — 28,

Шида Картли — 26,

Аджария – 25

Самцхе-Джавахети — 15

Гурия – 14

Мцхета-Мтианети — 12.

Что касается попыток самоубийства, то больше всего таких случаев в 2017 году произошло в Самегрело-Земо Сванети (76), на втором месте Имерети (38), на третьем — Тбилиси (35). Далее следуют Шида Картли (28), Квемо Картли (27), Кахетия и Аджария, где произошло по 20 случаев попытки суицида. Меньше всего случаев покончить с собой произошло в Гурии (7), Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети — по шесть.

Как следует из статистических данных к суициду в основном прибегают люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Следует отметить, что показатель количества суицидов за 2017 год является самым низким с 2014 года. В 2014 году произошло 382 суицида, в 2015 — 400, а в 2016 — 469.

"Новости-Грузия"





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