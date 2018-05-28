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«Пещеры Аладдина в Грузии» - репортаж «Евроньюс»


28.05.2018   22:01
«Пещеры Аладдина в Грузии» — под таким заголовком «Евроньюс» подготовил репортаж. Автор сюжета Клаудио Росмино, знакомит зрителя с Сатаплия, гротом Прометея и пещерой Кумистави.

Как говорит в сюжете автор, пещеры Кумистави, которые находятся неподалеку от Кутаиси, являются одним из самых впечатляющих мест в Грузии. По его словам, данный комплекс примыкает к пещере Сатаплия. Недалеко от него можно увидеть следы динозавра.

«Наиболее отличительной является пещера Прометея, где расположены сталактиты и сталагмиты, а подземная река вызывает впечатляетляющее зрелище. Представьте себе, что какое-то горное образование заняло 60 миллионов лет», — говорит журналист Euronews.

Автор репортажа советует зрителю сходить в пещеру Прометея, которая возвращает путешественника из волшебной пещеры в реальный мир.








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