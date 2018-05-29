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Население села Сулда Ахалкалакского муниципалитета перекрыло дорогу в Турцию
29.05.2018 10:45
Жители села Сулда Ахалкалакского муниципалитета сегодня провели акцию протеста и заблокировали автомобильную дорогу, ведущую в Турцию. По информации местных СМИ, население решило провести акцию протеста и перекрыть дорогу в связи с произошедшей прошлой ночью кражей 63 коров.
По информации населения, прошлой ночью на местных пастухов напали четыре человека, связали им руки и похитили скот. По словам одного из пастухов, похитители разговаривали по-турецки. По их же словам, похищение скота участилось в последнее время.
Главным требованием участников акции является усиление контроля на границе между Грузией и Турцией.
По сообщению СМИ, на акцию пришли представители местных органов власти и пообещали населению разобраться в ситуации. К этом времени акция завершена.
По информации Министерства внутренних дел Грузии, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по подпункту «б», части второй, статьи 179 УКГ, что касается группового ограбления и в виде меры наказания предусматривает лишение свободы от 11 до 15 лет.
По данным министерства, турецкая сторона также подключилась к расследованию.
Civil Georgia
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