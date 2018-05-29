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В Грузии 48 624 студентам приостановлен статус


29.05.2018   13:11
В Грузии у 24% студентов (48 624 лиц) приостановлен статус студента. Об этом пишет 1tv со ссылкой на Национальный центр развития качества образования.

По сообщению центра, у 33,5% студентов с приостановленным статусом (16 294 студента) статус прекращен в связи с финансовой задолженностью. В то же время в случае 65% (31 761) причина приостановления статуса не известна. Что касается остальных, причиной этого решения являются: болезнь (135 студентов), беременность, роды и уход за ребенком (223), поездка на учебу заграницу (211 человека).

В Национальном центре развития качества образования заявили, что по данным апреля минувшего года статус в стране был приостановлен 43 661 студенту, что составляло 23% от общего количества студентов.







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