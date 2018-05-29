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Девять человек попали в больницу после обеда в одном из ресторантов


29.05.2018   14:38
Девять человек отравились едой в ресторане «Имерули эзо» в поселке Натахтари Мцхетского района.
С диагнозом «острое отравление» девять человек, в том числе один ребенок, были доставлены в инфекционную больницу Тбилиси. Об этом сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».

У всех пациентов наблюдается одни и те же симптомы, они остаются под наблюдением врачей. Пострадавшие заявляют, что ели в ресторане хинкали и кебаб.

В Агентстве безопасности продовольствия уже сообщили, что проведут внеплановую инспекцию в ресторане. В случае выявления нарушений государственная структура намерена руководствоваться предусмотренными законом процедурами.

Между тем сотрудники ресторана отрицают, что люди отравились именно из-за их продуктов.

«Нет никакого документа, подтверждающего то, что отравление произошло в результате приема продуктов в «Имерули эзо». Представители агентства продовольствия пока не были на нашем объекте. Наверное, это распространившаяся сплетня. Если у них будет желание, то мы готовы к проверку», — заявил финансист ресторана «Имерули эзо» Ираклий Хецуриани.






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