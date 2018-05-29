Неправительственные организации распространили заявление по делу Афгана Мухтарлы

29.05.2018 19:51 Неправительственные организации распространили заявление в связи с годовщиной предполагаемого похищения проживающего в Тбилиси азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы.



«Спустя год после начала расследования по факту предполагаемого похищения, несмотря на высокий общественный интерес, следственные органы Грузии не раскрывают информацию о прогрессе в ходе расследования…



Несмотря на требование действующих в Грузии 35 общественных и медиа-организаций, в парламенте Грузии не была создана временная следственная комиссия, которая изучит факт предполагаемого похищения Мухтарлы и его незаконной переправки через границу…



Неэффективное расследование произошедшего, с одной стороны, угрожает имиджу Грузии под углом соблюдения в стране стандартов прав человека и верховенства закона. А, с другой стороны, это ещё сильнее укрепляет подозрения о существовании политического влияния на расследование. До сих пор общество проинформировано только об увольнении руководителей Департамента контрразведки СГБ Грузии и пограничной полиции МВД Грузии…



Через год после предполагаемого похищения Афгана Мухтарлы необходимо, чтобы Главная прокуратура Грузии:



Предоставила общественности информацию о ходе расследовании уголовного дела, возбужденного по факту незаконного лишения свободы Афгана Мухтарлы. В том числе:



Какие обстоятельства затрудняют принятие итогового решения по делу? ;



Почему бы не удалось изъять целый ряд видеозаписей, которые могли отобразить передвижение Афгана Мухтарлы из Тбилиси до пограничного пункта Лагодехи? ;



Почему Афган Мухтарлы и его жена не имеют статуса потерпевших по данному делу?



Учитывая тот факт, что уголовное расследование было начато и ведется с серьезными нарушениями, необходимо, чтобы парламент Грузии создал временную следственную комиссию, которая полноценно изучит и проанализирует факт предполагаемого похищения Афгана Мухтарлы, а также ход расследования и его результаты», — говорится в заявлении организаций: «Тбилисский дом прав человека» (HRHT); «Центр по правам человека» (HRIDC); «42-ая статья Конституции»; «Институт медии»; «Грузинский центр психо-социальной и медицинской реабилитации жертв пыток» (GCRT).















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