Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинскому сумоисту Тотиносину присвоили престижный титул одзэки


30.05.2018   10:50
Грузинскому сумоисту Тотиносину (Левану Горгадзе) официально присвоили статус одзэки. Горгадзе стал третьим европейцем и первым грузином, получившим это звание.

Японская Ассоциация сумо приняла решение о повышении ранга для Тотиносина после нескольких дней обсуждений. На официальной церемонии присутствовали сам сумоист и его тренер Касугано.

Леван Горгадзе заявил членам ассоциации, что с почтением принимает этот титул и продолжает работать, чтобы стать примером для других сумоистов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна