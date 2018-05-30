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Грузинскому сумоисту Тотиносину присвоили престижный титул одзэки
30.05.2018 10:50
Грузинскому сумоисту Тотиносину (Левану Горгадзе) официально присвоили статус одзэки. Горгадзе стал третьим европейцем и первым грузином, получившим это звание.
Японская Ассоциация сумо приняла решение о повышении ранга для Тотиносина после нескольких дней обсуждений. На официальной церемонии присутствовали сам сумоист и его тренер Касугано.
Леван Горгадзе заявил членам ассоциации, что с почтением принимает этот титул и продолжает работать, чтобы стать примером для других сумоистов.
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