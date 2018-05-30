|
|
Число сторонников диалога с Россией уменьшилось на 6% - опрос IRI
30.05.2018 12:20
Согласно новому исследованию Международного республиканского института (IRI), абсолютное большинство населения Грузии продолжает четкую поддержку прозападной внешней политики. В целом, 77 процентов опрошенных считают, что внешняя политика Грузии должна быть «лишь прозападной и направленной на Евросоюз» (27 процентов), либо прозападной, но вместе с тем, ориентированной на сохранение отношений с Россией (50 процентов).
Согласно этому исследованию, несмотря на то, что показатель сторонников диалога с Россией вновь является высоким – 76 процентов, после апреля 2017 года он снизился на 6 процентов, а по сравнению с февралем 2013 года – на 19 процентов.
Полевые работы исследования IRI были проведены в период с 10 февраля по 22 апреля 2017 года. В общей сложности опрошен 1 500 граждан Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна