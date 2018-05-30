IRI: Если завтра парламентские выборы: ГМ - 27%, ЕНД - 17%

30.05.2018 12:30 Согласно результатам опроса Международного республиканского института (IRI), если парламентские выборы проводились на следующей неделе, то 27 процентов опрошенных проголосовали бы за партию «Грузинская мечта».



На вопрос: «За какую политическую партию вы проголосуете на парламентских выборах, если выборы проводились бы на следующей неделе, и в ней приняли участие следующие политические партии», были получены следующие ответы:



«Грузинская мечта» — 27 %



«Национальное движение» — 17%



«Европейская Грузия» — 7 %



Следом идут:



«Лейбористская партия» — 5%



«Альянс патриотов» — 4%



«Демократическое движение — Единая Грузия» — 3%



«Новая Грузия» — 1 %



«Свободные демократы» — 1%



«Гирчи» — 1%



Вместе с тем, 19% респондентов не стали бы голосовать ни за одну из вышеозначенных партий, а 14% не знают / или не ответили на вопрос.



Опрос проводился в период 10-22 апреля 2018 года, в ходе которого были опрошены 1 500 граждан Грузии. Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.















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