Доверие к полиции, кабинету министров, парламенту, прокуратуре и суду снизилось - исследование IRI

30.05.2018 13:01 Согласно новому исследованию Центра исследований Международного республиканского института, недовольство населения по отношению работы центральных институтов, в том числе полиции, растет.



Однако в то же время исследование явствует о более позитивном отношении к работе институтов местного самоуправления.



"Не так давно грузинская полиция воспринималась как лучший пример борьбы с коррупцией. Однако последнее исследование показало снижение доверия к этому институту, что стоит внимания, и предположительно, связано с распространенным в обществе восприятием, что в течение последних двух лет уровень коррупции и криминала возрос"- заявил директор отдела Евразии Международного республиканского института Стивен Никс.



Согласно последнему исследованию, доверие общества к полиции составляет 50%, тогда как в исследовании мая 2013 года эти данные составляли 88%.



По сравнительному анализу того же периода, доверие общества снизилось также в отношении других институтов, в том числе кабинета министров (меньше на 45%), парламента (меньше на 47%), прокуратуры (меньше на 24%), и суда (меньше на 30%).



В противовес этому доверие к должностным лицам местного самоуправления, по сравнению с исследованием марта 2016 года с 27% сегодня уже возросло до 43%. Два региона, где доверие к ним достигает самой высокой отметки, Самцхе-Джавахети (60%), и Аджария (59%), также были названы самыми прозрачными и открытыми регионами.



"Улучшенный показатель оценки местной власти указывает на то, что их усилия, направленные на отношения с гражданами, результативные. Особенно следует отметить, что этот показатель четко выражен в таких регионах, где встречаем широкие поселения меньшинств, маргинализация которых происходила в прошлом"- говорит Никс.



Исследование также показывает, что абсолютное большинство населения Грузии продолжает поддержку резко прозападной внешней политики. В сумме 77% опрошенных считает, что внешняя политика Грузии должна быть "только прозападной, и направленной на Евросоюз (27%), или прозападной, но в то же время ориентированной на сохранение отношений с Россией (50%)". Несмотря на то, что показатель поддержки диалога с Россией по-прежнему высокий - 76%, он с апреля 2017 года снизился на 6%, а по сравнению с февралем 2013 года на 19%.



К информации, исследование проводилось Организацией исследований Балтии/Гелап по заказу Центра исследований Международного республиканского института. Сбор данных происходил в промежутке 10-22 апреля 2018 года, и были опрошены 1500 граждан Грузии с избирательным правом.



Процент ответов респондентов 71, а предел погрешности составляет +/- 2.5%.

















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