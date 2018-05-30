Диего Марадона будет работать в брестском «Динамо» - СМИ

30.05.2018 13:18 В середине мая стала известна удивительная новость: легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском «Динамо», сообщает "БЕЛТА".



Сообщалось, что аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Легенда футбола будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.



Известно, что Марадона приступит к своим полномочиям после окончания ЧМ-2018 в России. Однако уже сейчас Марадона вливается в команду. Он разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию, где изучает состав брестского "Динамо".



"Наблюдаю за игрой и думаю об укреплении", - написал под снимком Марадона. За 12 часов запись собрала более 40 тыс. отметок "нравится".















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