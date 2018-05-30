|
|
IRI: В рейтинге политиков лидируют Бакрадзе, Маргвелашвили и Каладзе
30.05.2018 13:29
В новом исследовании Международный республиканский институт (IRI) заинтересовался тем, как относятся граждане к тем или иным политикам.
В опросе лидируют следующие политики:
Давид Бакрадзе - положительно 53%, негативно 40%, не слышал 2%, не знаю 5%
Георгий Маргвелашвили - положительно 52%, негативно 42%, не слышал 1%, не знаю 5%
Каха Каладзе - положительно 50%, негативно 44%, не слышал 2%, не знаю 4%
Давид Сергеенко - положительно 49%, негативно 39%, не слышал 5%, не знаю 7%
Георгий Квирикашвили - положительно 41%, негативно 52%, не слышал 2%, не знаю 5%
Исследование проводилось Организацией исследований Балтии/Гелап по заданию Центра исследований Международного республиканского института. Сбор данных происходил в промежутке 10-22 апреля 2018 года, и были опрошены 1500 граждан Грузии с избирательным правом.
Процент ответов респондентов 71, а предел погрешности составляет +/- 2.5%.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна