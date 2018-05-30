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IRI: В рейтинге политиков лидируют Бакрадзе, Маргвелашвили и Каладзе


30.05.2018   13:29
В новом исследовании Международный республиканский институт (IRI) заинтересовался тем, как относятся граждане к тем или иным политикам.

В опросе лидируют следующие политики:

Давид Бакрадзе - положительно 53%, негативно 40%, не слышал 2%, не знаю 5%
Георгий Маргвелашвили - положительно 52%, негативно 42%, не слышал 1%, не знаю 5%
Каха Каладзе - положительно 50%, негативно 44%, не слышал 2%, не знаю 4%
Давид Сергеенко - положительно 49%, негативно 39%, не слышал 5%, не знаю 7%
Георгий Квирикашвили - положительно 41%, негативно 52%, не слышал 2%, не знаю 5%

Исследование проводилось Организацией исследований Балтии/Гелап по заданию Центра исследований Международного республиканского института. Сбор данных происходил в промежутке 10-22 апреля 2018 года, и были опрошены 1500 граждан Грузии с избирательным правом.

Процент ответов респондентов 71, а предел погрешности составляет +/- 2.5%.







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