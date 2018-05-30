Премьер Армении встретится в Тбилиси c патриархом Илией II

30.05.2018 15:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках стартующего в среду двухдневного визита в Грузию встретится с руководством этой страны и главой Грузинской православной церкви, сообщили в среду в пресс-службе армянского правительства.



"Пашинян отправится сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию, во время которого встретится с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.



По данным пресс-службы, премьер-министр Армении возложит венок к монументу на тбилисской Площади героев, встретится с представителями армянской общины и посетит дом армянского поэта Ованнеса Туманяна (1869-1923).



"В Тбилиси Пашинян будет присутствовать на мероприятии, приуроченном к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения — посвященному юбилею приему и открытию памятной доски", — отмечается в сообщении.



В рамках визита запланировано также посещение региона Самцхе-Джавахети и встреча с проживающими там армянами.















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