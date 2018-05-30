Двое рабочих пострадали на угольной шахте на западе Грузии

30.05.2018 17:34 Двое шахтеров пострадали в результате очередного происшествия на угольной шахте имени Миндели в Ткибули. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



Инцидент произошел две недели назад, однако СМИ о произошедшем стало известно только сейчас. Рабочие утверждают, что компания «Сакнахшири» («Грузуголь»), которая управляет шахтой «Миндели», не вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи.

«По моей информации, рабочие находились на 45-градусном склоне. Во время буровых работ там произошел обвал. Каменноугольная масса унесла рабочих с укрепленной части, на которой они стояли в нижнюю часть», — заявил журналистам представитель компании «Сакнахшири» Давид Робакидзе.



Он отметил, что ранее в месте аварии уже происходили «какие-то процессы». Предусмотреть возможные риски, по мнению Робакидзе, должен был руководитель бригады.



У Робакидзе спросили и о том, почему на место не была вызвана бригада «скорой». Представитель компании в ответ заявил, что «произошла какая-то задержка» и было принято решение доставить пострадавших шахтеров в больницу собственными силами.



«У одного на голове была небольшая рана. У нас есть медпункт и на месте ему оказали неотложную помощь, а затем перевели в Кутаиси. Сейчас они уже выписаны из больницы и дома проходят лечение. Они могут передвигаться самостоятельно, но им рекомендован лежачий режим. Мы изучаем этот случай», — подчеркнул Робакидзе.



За последние 11 месяцев на расположенных в Ткибули шахтах Миндели и Дзидзигури погибли 11 шахтеров. Грузинские профсоюзы неоднократно призывали компанию создать достойные условия и повысить зарплату шахтерам и горнорабочим.















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