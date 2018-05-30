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339 вернувшимся в Грузию мигрантам выдали грант для начала малого бизнеса
30.05.2018 19:14
В рамках программы помощи реинтеграции Министерства вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий Грузии, расселения и беженцев, возвратившимся в Грузию 339 мигрантам выдали грант для начала малого бизнеса.
Министр по делам беженцев и расселения Созар Субари встретился в кахетинском регионе с вернувшимися мигрантами, которым государство профинансировало проекты. Сегодня у мигрантов, вернувшихся из нелегальной эмиграции, есть собственный доход, и уже не думают о том, чтобы покинуть страну.
Кетеван Мишидзе, вернувшись из 12-летней нелегальной эмиграции, с помощью программы реинтеграции купила орудия, необходимые для столярной мастерской, и вместе с супругом занимается семейным бизнесом.
По возвращению из Германии Иродион Мамукашвили с помощью гранта сделал гостиницу в Телави. Георгию Микеладзе, возвращенному из Соединенных Штатов Америки, профинансировали проект по разведению кроликов. Вернувшейся из России Мариам Кациашвили, у которой есть клубничный сад в селе Шашиани Гурджаанского муниципалитета, передали сельскохозяйственную технику.
В рамках "Программы помощи реинтеграции возвращенным в Грузию мигрантам" в Кахетии в целом профинансировано 28 проекта.
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