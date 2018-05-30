В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль

30.05.2018 21:01 В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль.



Архив доставили в Грузию несколько недель назад. В коллекцию входят фотоматериалы и документы о купле-продаже поместья.



Возвращение архива в Грузию символично связано со 100-летним юбилеем Первой Республики.



Соглашение о доставке архива поместья Левиль в Грузию было достигнуто между министром юстиции Теей Цулукиани и потомками Ноэ Рамишвили.



Поместье Левиль в 1922 году на государственные средства приобрело правительство Грузии в изгнании – Ноэ Жордания, Ноэ Рамишвили, Евгений Гегечкори, Ноэ Хомерики, Акакий Чхенкели, Константин Канделаки, Эквтиме Такаишвили и Самсон Пирцхалава. Они хотели превратить поместье в убежище для грузин-беженцев. Были предусмотрены и условия передачи этой недвижимости Грузии.



25-летний процесс передачи поместья Левиль Грузии завершился в 2016 году.



После изучения и обработки материалов специалистами Национального архива архивная коллекция будет доступна для всех желающих.















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