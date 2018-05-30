Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль


30.05.2018   21:01
В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль.

Архив доставили в Грузию несколько недель назад. В коллекцию входят фотоматериалы и документы о купле-продаже поместья.

Возвращение архива в Грузию символично связано со 100-летним юбилеем Первой Республики.

Соглашение о доставке архива поместья Левиль в Грузию было достигнуто между министром юстиции Теей Цулукиани и потомками Ноэ Рамишвили.

Поместье Левиль в 1922 году на государственные средства приобрело правительство Грузии в изгнании – Ноэ Жордания, Ноэ Рамишвили, Евгений Гегечкори, Ноэ Хомерики, Акакий Чхенкели, Константин Канделаки, Эквтиме Такаишвили и Самсон Пирцхалава. Они хотели превратить поместье в убежище для грузин-беженцев. Были предусмотрены и условия передачи этой недвижимости Грузии.

25-летний процесс передачи поместья Левиль Грузии завершился в 2016 году.

После изучения и обработки материалов специалистами Национального архива архивная коллекция будет доступна для всех желающих.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Западной Грузии принимают активные меры против клопов
Главным вызовом страны является бедность - Бахтадзе
Министр экономики: Реформы в банковской системе защитят интересы граждан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ЕС осуждает «признание» сирийским режимом оккупированных регионов Грузии независимыми государствами
Госдеп США указал на нарушения религиозных свобод в Абхазии и Цхинвальском регионе
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Имнадзе: Абхазия и Цхинвали остаются под российской незаконной военной оккупацией.
IRI - Если парламентские выборы проводились на следующей неделе, 27% опрошенных отдали бы голоса «Грузинской мечте», а 17% - «Национальному движению»
Джанелидзе: Я уверен, что визит премьера Армении принесет новые результаты нашим двухсторонним отношениям
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна