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В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль
30.05.2018 21:01
В Национальном архиве состоялась презентация последнего архива поместья Левиль.
Архив доставили в Грузию несколько недель назад. В коллекцию входят фотоматериалы и документы о купле-продаже поместья.
Возвращение архива в Грузию символично связано со 100-летним юбилеем Первой Республики.
Соглашение о доставке архива поместья Левиль в Грузию было достигнуто между министром юстиции Теей Цулукиани и потомками Ноэ Рамишвили.
Поместье Левиль в 1922 году на государственные средства приобрело правительство Грузии в изгнании – Ноэ Жордания, Ноэ Рамишвили, Евгений Гегечкори, Ноэ Хомерики, Акакий Чхенкели, Константин Канделаки, Эквтиме Такаишвили и Самсон Пирцхалава. Они хотели превратить поместье в убежище для грузин-беженцев. Были предусмотрены и условия передачи этой недвижимости Грузии.
25-летний процесс передачи поместья Левиль Грузии завершился в 2016 году.
После изучения и обработки материалов специалистами Национального архива архивная коллекция будет доступна для всех желающих.
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