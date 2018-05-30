Исследование: Большинство приезжающих в Грузию мигрантов - граждане России

30.05.2018 21:21 Большинство иностранцев, приезжающих в Грузию в качестве мигрантов, являются гражданами России. Об этом говорится в исследовании «Публичной информации о иммиграции» неправительственной организации «Зеленый Кавказ». Отчет был подготовлен НПО на основе последних данных Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» (Грузстат). Кроме того, специалисты оценивали иммиграционный поток по статистике госведомств и информации из различных открытых источников.



Согласно исследованию, в 2017 году число мигрантов в Грузии составило 34 тысячи 896 человек. Это число составляет 0,94% от всего населения страны. Более 9,7 тысячи, то есть 28% от общего числа всех мигрантов, являются гражданами России. В то же время, в отчете отмечено, что в прошлом году численность находящихся в Грузии мигрантов сократилась на 19% (8 246 человек) в сравнении с данными за 2016 год.



«Резко, на 30 и более процентов, сократилось количество иммигрантов из Кувейта, ОАЭ, Ирака, Польши, Израиля и Турции. Возросло количество иммигрантов из Ирана, Молдовы, Египта и Индии», - отмечено в отчете. На 30% сократилось число мигрантов из Турции. В 2017 году в Грузии в качестве мигрантов находилось 4 365 граждан этой страны.



Авторы исследования также отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция роста иммиграционного потока из стран Восточной Европы. Так, в 2017 году в Грузии находилось 2 275 иммигрантов из Украины, из Молдавии – 709, а из Беларуси – 225. В то же время, меньше мигрантов в Грузию приезжают из стран Восточной и Центральной Азии. В данном случае речь идет о Китае, Малайзии, Филиппинах, Бангладеш, Казахстане и Узбекистане.



Что касается Ближнего Востока, то больше всего иммигрантов в Грузии из Ирана – 1 335 человек. Рост числа мигрантов из Индии в НПО объяснили тем, что все больше граждан этой страны приезжают в Грузию с целью получения высшего образования. На данный момент в Грузии обучаются 3 тысячи 689 студентов из Индии. В нынешнем учебном году в 56 грузинских вузах обучались 10 306 студентов из 89 стран.















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