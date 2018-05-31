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Организация изготовления поддельных документов для получения убежища в иностранном государстве для гражданина Грузии будет караться лишением свободы сроком от 2 до 6 лет


31.05.2018   11:50
Корректированы законодательные поправки в связи с организацией представления ложных справок для получения убежища в иностранном государстве.

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе знакомит комитет по юридическим вопросам с обработанной версией законодательных изменений.

В изначальной версии поправок в Уголовный кодекс говорилось, что незаконная перевозка гражданина Грузии через границу иностранного государства или создание для него соответствующих условий (содействие) для нахождения в иностранном государстве карается лишением свободы сроком от трех до 6 лет. В корректированной версии уточняется, что организация представления ложных справок для получения убежища в иностранном государстве для гражданина Грузии, с целью получения финансовой или материальной прибыли, карается лишением свободы сроком от 2 до 6 лет.

Согласно изменениям, в случае, если вышеуказанное действие совершено многократно: с использованием поддельных документов, это карается лишением свободы сроком от 3 до 7 лет (было от 5 до 8 лет). Подобное групповое преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. А юридическое лицо будет наказано лишением права на деятельность, или ликвидацией и штрафом.






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