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Суд приговорил двоих несовершеннолетних обвиняемых в убийстве на улице Хорава, а одного из них оправдал в отношении Давида Саралидзе


31.05.2018   13:09
Суд вынес обвинительный приговор двоим обвиняемым в убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси.

По словам адвоката, оба обвиняемых были признаны виновными, но один из обвиняемых был оправдан в отношении Давида Саралидзе.

«Один из обвиняемых был признан виновным в отношении Левана Дадунашвили, но один оправдан судом в отношении дела Давида Саралидзе. Второй обвиняемый был признан виновным по делу Давида Саралидзе, только была переквалифицирована статья на 19-109», — сказал адвокат.

Решение объявила судья Тбилисского городского суда Эка Арешидзе.

Вместе с тем, будет назначено заседание, где подросткам будут определены сроки заключения.

1 декабря 2017 года на улице Хорава были ранены два подростка. Один подросток умер до того, пока его доставили в больницу, второй же, несмотря на старания врачей и нескольких проведенных операций скончался в больнице 2 декабря. Двое подростков обвиняются в групповом убийстве несовершеннолетних.

По сообщению прокуратуры, словесная перепалка между учениками 11-го класса произошла в туалете тбилисской общеобразовательной школы N51, которая продолжиась на улице Хорава и переросла в драку, в то время, когда обвиняемые знали и полностью осознавали, что Д. С. Он был учеником школы и несовершеннолетним, группой, с применением ножей преднамеренно убили его, а Л.Д, был также убит одним из обвиняемых Г.Б.

«За совершенное преступление Г.Дж. было предъявлено обвинение по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, части 2-ой, подпунктам «б» и «э» , а Г.Б согласно статье 109 Уголовного кодекса Грузии, 2 части и подпунктас «б» и»э» и 3 части, подпункту «а», — заявили в Главной прокуратуре.






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