|
|
Адвокат: Убийца Дато Саралидзе фактически не установлен
31.05.2018 13:10
Убийца Дато Саралидзе фактически не установлен, — об этом адвокат семьи одного из убитых на улице Хорава подростков Левана Дадунашвили Изо Маглакелидзе заявила после сегодняшнего оглашения судебного вердикта.
«В части Левана, как мы и ожидали, вынесен обвинительный вердикт в отношении лица, которому было предъявлено обвинение. Что касается в части убийства Дато, то здесь остаются вопросы. В части Дато у нас возникает чувство протеста. Фактически, убийца Дато не установлен», — говорит адвокат.
Судья признал вину обоих обвиняемых в убийстве на улице Хорава. Один из несовершеннолетних обвинялся в умышленном убийстве двух несовершеннолетних. Этого несовершеннолетнего суд признал виновным в попытке умышленного убийства Левана Дадунашвили и оправдал по части обвинения в умышленном убийстве Давида Саралидзе.
Что касается второго несовершеннолетнего, обвинение против него было переквалифицировано. Как пояснили Первому каналу стороны, его признали виновным в попытке умышленного убийства. Его тоже обвиняли в умышленном убийстве одного несовершеннолетнего.
Близкие пострадавших не согласны с решением суда.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна