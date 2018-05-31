Адвокат: Убийца Дато Саралидзе фактически не установлен

31.05.2018 13:10 Убийца Дато Саралидзе фактически не установлен, — об этом адвокат семьи одного из убитых на улице Хорава подростков Левана Дадунашвили Изо Маглакелидзе заявила после сегодняшнего оглашения судебного вердикта.



«В части Левана, как мы и ожидали, вынесен обвинительный вердикт в отношении лица, которому было предъявлено обвинение. Что касается в части убийства Дато, то здесь остаются вопросы. В части Дато у нас возникает чувство протеста. Фактически, убийца Дато не установлен», — говорит адвокат.



Судья признал вину обоих обвиняемых в убийстве на улице Хорава. Один из несовершеннолетних обвинялся в умышленном убийстве двух несовершеннолетних. Этого несовершеннолетнего суд признал виновным в попытке умышленного убийства Левана Дадунашвили и оправдал по части обвинения в умышленном убийстве Давида Саралидзе.



Что касается второго несовершеннолетнего, обвинение против него было переквалифицировано. Как пояснили Первому каналу стороны, его признали виновным в попытке умышленного убийства. Его тоже обвиняли в умышленном убийстве одного несовершеннолетнего.



Близкие пострадавших не согласны с решением суда.

















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