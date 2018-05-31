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Акция у главной прокуратуры – Я пожертвую собой ради чести своего сына


31.05.2018   13:11
Отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе проводит акцию протеста у Главной прокуратуры в Тбилиси.

Заза Саралидзе и его близкие направились к прокуратуре из Тбилисского городского суда, где вынесли решение по делу, с которым пострадавшие стороны не согласны.

На акции Заза Саралидзе потребовал привлечь к ответственности Главного прокурора Ираклия Шотадзе.

«Немедленно привлечь к ответственности Ираклия Шотадзе, который активно участвовал в сокрытии убийства моего сына. Сегодня обесчестили моего сына. Я не дам им права на это, я пожертвую собой ради чести своего сына. Где Георгий Гахария, которого два месяца назад я просил встретиться и выслушать меня.

Система решила столкнуться со мной и я либо разрушу эту систему, либо пусть меня убьют. Я никому не позволю обесчестить моего сына, ни Шотадзе, ни кому-либо. Либо я разрушу это систему, либо пусть меня убьют сейчас же», — заявил Заза Саралидзе.






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