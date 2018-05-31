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Отец убитого подростка требует публичных разъяснений со стороны прокуратуры


31.05.2018   15:00
Глава департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили предложила отцу одного из убитых на улице Хорава несовершеннолетних Зазе Саралидзе встретится с Главным прокурором Ираклием Шотадзе, на что Заза Саралидзе ответил отказом.

Заза Саралидзе требует, чтобы Ираклий Шотадзе ответил на его вопросы публично.

«Пусть выйдет и говорит со мной здесь», — заявил Заза Саралидзе.

По словам Натии Сухиашвили, предложение прокуратуры остается в силе.

Судья признал вину обоих обвиняемых в убийстве на улице Хорава. Один из несовершеннолетних обвинялся в умышленном убийстве двух несовершеннолетних. Этого несовершеннолетнего суд признал виновным в попытке умышленного убийства Левана Дадунашвили и оправдал по части обвинения в умышленном убийстве Давида Саралидзе.

Что касается второго несовершеннолетнего, обвинение против него было переквалифицировано. Как пояснили Первому каналу стороны, его признали виновным в попытке умышленного убийства. Его тоже обвиняли в умышленном убийстве одного несовершеннолетнего.

Близкие пострадавших не согласны с решением суда.

Отец убитого на улице Хорава в Тбилиси несовершеннолетнего Заза Саралидзе проводит акцию протеста у Главной прокуратуры в Тбилиси.

Заза Саралидзе и его близкие направились к прокуратуре из Тбилисского городского суда, где вынесли решение по делу, с которым пострадавшие стороны не согласны.






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