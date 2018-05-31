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«Международная прозрачность - Грузия»: Главный прокурор должен уйти в отставку
31.05.2018 16:37
Следственные действия по делу об убийстве на улице Хорава являются еще одним доказательством того, что прокуратура не смогла дать убедительные ответы на вопросы, существующие в обществе, — говорится в заявлении неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International Georgia).
Организация считает, что главный прокурор Ираклий Шотадзе должен взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.
Сегодня Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. По пояснению суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах. Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.
Близкие пострадавших не согласны с решением суда. Посла оглашения вердикта отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе проводит акцию протеста у Главной прокуратуры в Тбилиси.
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