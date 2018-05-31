Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Международная прозрачность - Грузия»: Главный прокурор должен уйти в отставку


31.05.2018   16:37
Следственные действия по делу об убийстве на улице Хорава являются еще одним доказательством того, что прокуратура не смогла дать убедительные ответы на вопросы, существующие в обществе, — говорится в заявлении неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International Georgia).

Организация считает, что главный прокурор Ираклий Шотадзе должен взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку.

Сегодня Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. По пояснению суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах. Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.

Близкие пострадавших не согласны с решением суда. Посла оглашения вердикта отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе проводит акцию протеста у Главной прокуратуры в Тбилиси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Армения заинтересована в расширении присутствия грузинского капитала в Армении - Пашинян
Мэрия Тбилиси поэтапно заменит «хрущевки» современными зданиями
Безналичный расчет сделает рынок недвижимости более прозрачным - Асатиани
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
Франция обвинила Сирию в нарушении международного права
Решение Сирии должно прибавить нам энергии в данном направлении - эксперт
Отозвали ли Вануату и Тувалу решения о признании Сухуми и Цхинвали
Арешидзе: признание Сирией независимости Абхазии и ЮО ничего не изменит
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении в Грузии посетил научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна»
Полиция Армении пресекла встречу «воров в законе» в Ереване
Премьер-министр Армении встретился в Грузии с бизнесменами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна