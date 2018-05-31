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В ТГУ будут выделены места для армянских студентов
31.05.2018 17:34
Министр и замминистра ОН Армении Араик Арутюнян и Аревик Анапиосян, в составе армянской правительственной делегации, посетившей Грузию, встретились с ректором Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили Георгием Шарвашидзе.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере высшего образования.
Министр ОН Армении Араик Арутюнян подчеркнул значение отдела арменоведения Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили и выразил готовность в оказании помощи при необходимости.
Ректор Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили Георгий Шарвашидзе, в частности, высказал готовность выделить места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике, которые основаны в рамках международного содействия ТГУ.
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