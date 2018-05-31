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В Грузии выпущены три новые марки в связи со 100-летним юбилеем независимости


31.05.2018   18:14
В связи со 100-летним юбилеем независимости Грузии Национальный архив выпустил три новые марки.

В конкурсе, объявленном Почтой Грузии комиссия выбрала эскизы Баадура Кобалия. Его главной темой был 100-летний юбилей независимости Грузии.

На новых марках изображены: герб, карта и флаг Грузинской Республики. Во время их создания автор руководствовался уникальными документами, которые хранятся в Национальном архиве.

В выставочном зале Национального архива выставили и старые почтовые марки и уникальные документы об основании первой республики.

В будущем году архив планирует выпустить обновленные марки от 26 мая 1919 года. В 2019 году этим маркам исполнится 100 лет.






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