ФРМ: Увеличилось количество ксенофобных заявлений в публичных выступлениях

31.05.2018 19:22 Согласно последнему докладу неправительственной организации Фонд развития медиа (ФРМ), в 2017 году было выявлено 1 926 дискриминационных посланий, 49% из которых были ксенофобскими. По сообщению ФРМ, по сравнению с 2016 годом, ситуация резко ухудшилась.



Результаты мониторинга, который проводился в течение одного года, организация опубликовала сегодня. В рамках мониторинга, организация наблюдала за шестью телеканалами, четырьмя газетами и семью онлайн-изданиями. Кроме СМИ мониторинг также затрагивает выступления политиков, духовных лиц, общественных организаций и отдельных лиц.



Согласно докладу, по сравнению с 2016 г., резкий рост ксенофобских посланий, обусловлен расширением круга антимигрантских, туркофобских и арменофобных настроений.



В докладе отмечается, что тюркофобские послания фигурировали в контексте внешнеполитического курса Грузии. Например, что Турция является не партнером, а «историческим врагом». Кроме того, некоторые респонденты отождествляют Турцию с такой же угрозой, какая исходит от России.



Согласно докладу, с точки зрения выражения языка ненависти, отличались про-российское издание «Сакартвело да мсоплио» («Грузия и мир»), этнонационалистическая газета «Асавал-Дасавали» и связанная с Альянсом патриотов телекомпания «Обиективи», которая также является проводников этнонационалистической редакционной политики и отличается тиражированием пророссийских настроений.



В докладе говорится, что из политических партий языком ненависти чаще всего пользуются представители Альянса патриотов, за которыми следуют представители Объединенного демократического движения. Далее следуют «Свободная Грузия», «Грузинская труппа», Альянс левых, «Национальные», «Наша Родина» и «Грузинская идея». В десятку попала также правящая политическая партия Грузинская мечта.



Согласно докладу, в результате мониторинга, за ксенофобскими посланиями следуют послания с гомофобным характером (38%). Также выявлено 140 случаев религиозной дискриминации, 90 из которых приходятся на исламофобию. На следующем месте дискриминация в отношении свидетелей Иеговы (29 комментариев) и относительно меньше в отношении других различных конфессий. В период мониторинга был выявлен также один антисемитский комментарий.



По заявлению организации, во время мониторинга также были выявлены факты расизма (1%) и дискриминации по географическим признакам. Из 20 расистских комментариев наибольшее число (9) приходятся на СМИ.



В докладе названы также пять таких организаций, представители которых озвучивают комментарии, содержащие язык ненависти. К ним относятся: «Грузинский марш», «Общество защиты детей», «Народное собрание», «Союз правозащитников» и Кавказский центр исламских исследований.



Сivil.ge











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