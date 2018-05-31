Саралидзе: Пока все лица, участвовавшие в убийстве, не будут наказаны я не сойду с этого места

31.05.2018 20:01 Правда, Ираклий Шотадзе ушел в отставку, но пока все лица, участвовавшие в убийстве, не будут наказаны, и Ираклий Шотадзе не будет привлечен к ответственности, я не сойду с этого места, - об этом заявил отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе. По его словам, он будет бороться до тех пор, пока все виновники не будут наказаны. Это заявление Заза Саралидзе сделал после того, как покинул должность главный прокурор Грузии.



Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе покинул должность. Он ушел в отставку после оглашения сегодня судом приговора по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси.

Ираклий Шотадзе занимал должность главного прокурора Грузии с 2015 года. Он был избран на этот пост парламентом страны 27 ноября.



Тбилисский городской суд вынес частично обвинительный приговор по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси.



Один из обвиняемых оправдан в части убийства Давида Саралидзе, другому же обвиняемому переквалифицирована вина и он признан виновным в попытке убийства Саралидзе. По решению судьи Эки Арешидзе, Г.Б., который обвинялся в умышленном убийстве Левана Дадунашвили, а также Давида Саралидзе, был признан виновным лишь в эпизоде убийства Левана Дадунашвили. Что касается эпизода убийства Давида Саралидзе, суд полностью оправдал Г.Б. в этой части.



Что касается второго обвиняемого, которого прокуратура обвиняла в умышленном убийстве Давида Саралидзе, суд переквалифицировал вину Г.Дж. и признал его виновным в попытке умышленного убийства Давида Саралидзе. Исходя из вынесенного приговора, суд определит в отношении обвиняемых сроки и размер наказания завтра.



Напомним, что два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.















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