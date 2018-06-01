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В Грузии студентов профучилищ не будут призывать в армию


01.06.2018   09:56
Парламент Грузии приступил к рассмотрению законодательной инициативы, в соответствии с которой студентов профессиональных училищ не будут призывать на военную службу. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

Автором инициативы является Ассоциация профессионального консультирования и Профсоюз рабочих и студентов, профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров.

В соответствии с законопроектом студентам профколледжей сроки несения обязательной военной службы будут перенесены до завершения учебы. В настоящее время такие правила действуют только в отношении студентов вузов.
По решению парламента Грузии, законодательное предложение рассмотрит комитет обороны и безопасности.

К обязательной военной службе в Грузии призывают с 18 лет. Она длится один год, а контракт подписывается на четыре года. Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако Вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками.

На сегодняшний день в Вооруженных силах Грузии служат около 37 тысяч человек. Количество определено Советом национальной безопасности страны. Руководит ВС Генеральный штаб, который, в свою очередь, подчиняется министерству обороны. Главой Генштаба ВС Грузии является генерал-майор Владимир Чачибая, а оборонное ведомство страны возглавляет Леван Изория.






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