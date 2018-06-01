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Саралидзе: Я больше не верю следственным группам


01.06.2018   10:50
Отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Заза Саралидзе заявляет, что не доверяет министерству внутренних дел.

Как отметил Заза Саралидзе, он не доверяет следственным группам и требует наказать убийц сына.

«Я им больше не доверяю. Пусть немедленно арестуют всех. Затем я буду ждать заявление об отставки премьера, который и сегодня пытается меня обмануть, я больше не верю их следственным группам. Как я могу доверять человеку, который ни во что меня не поставил. Обратился к нам премьер, будто МВД возьмет на себя ответственность и расследует. Как мне доверять МВД, к которому я обратился с просьбой выслушать меня, и меня не выслушали, как мне сегодня доверять. Пусть разрушиться система. Мы ждем второго заявления от премьера – отставки. Я никому не позволю плюнуть в душу моего сына. Премьер уже плюнул в душу моего сына, придя сюда и рассказывая глупости. Что должно расследовать МВД, когда вещественные доказательства уничтожены. Пусть покажут спрятанные материалы и для этого не нужно расследование», — заявил Заза Саралидзе.







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