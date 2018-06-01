Акцию возле здания парламента возобновится в 16:00

01.06.2018 11:03 Акцию возле здания тбилисского парламента в поддержку Зазы Саралидзе планируют возобновить в 16:00. Об этом заявили организаторы протеста.



Отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе и его сторонники провели ночь на проспекте Руставели. Как сообщил журналист Первого канала, участники акции до сих пор находятся возле здания столичного парламента.



Протест начался накануне после объявления Тбилисским городским судом решения по делу об убийстве на улице Хорава.



Заза Саралидзе и его близкие сначала направились к Главной прокуратуре, где выступили с требованием об отставке главного прокурора Ираклия Шотадзе, затем переместились к зданию парламента.



К участникам акции возле тбилисского парламента вышел премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили, который обратился к собравшимся, но участники акции не дали премьер-министру возможность завершить выступление с речью, после чего Георгий Квирикашвили покинул территорию.



Позднее премьер провел брифинг в администрации правительства.















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