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Свидетели запуганы, улики уничтожены - Заза Саралидзе
01.06.2018 11:58
Требования отца убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Давида Саралидзе, Зазы Саралидзе остаются неизменными. Он требует наказания всех лиц причастных к убийству его сына. Об этом журналистам заявил Заза Саралидзе на проспекте Руставели возле здания парламента.
«Вы видите, как Цулукиани пытается заставить премьер-министра обмануть меня. Министерство внутренних дел будет расследовать и что оно будет расследовать, свидетели запуганы, никаких доказательств и улик не существует. Они расследовали дело и пусть раскроют его напрямую. Пусть арестуют абсолютно всех. У меня есть конкретные требования — те, кто покрывает систему, всех к ответу», — сказал Саралидзе.
По его словам, ожидается, что на запланированную акцию возле парламента прибудут сторонники из регионов.
В отличие от Саралидзе, организатор митинга Звиад Куправа делает акцент на отставку правительства.
«Наша цель — уничтожить систему навсегда. То, что правительство скоро изменится, не означает, что система будет уничтожена. После смены правительства должны быть созданы новые, с учетом правовых основ, правоохранительные органы», — сказал Куправа.
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