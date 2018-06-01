Мать Левана Дадунашвили - У трагедии на улице Хорава нет ни потерпевших, ни виноватых, все мы пострадавшие

01.06.2018 14:39 «У трагедии на улице Хорава нет ни потерпевших, ни виноватых, все мы пострадавшие», — заявила в суде мать убитого на улице Хорава Левана дадунашвили, Натия Сакварелидзе.



«В общем, то, что совершает человек, делает все для себя. Это не мои слова. Наверное, этот результат был нужен преступникам, и я думаю, что у трагедии на улице Хорава нет ни потерпевших, ни виноватых, все мы пострадавшие. Мы пострадали от одного очень большого зла и будет хорошо, если взрослые сделают умные выводы, что этого больше не повторилось», — сказала мать Левана Дадунашвили.



Обвиняемые по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава приговорены к 10-ти и 9-ти годам лишения свободы.



В частности, обвиняемому Г.Б., который признан невиновным в убийстве Давида Саларидзе, но обвинен в умышленном убийстве Левана Дадунашвили, присуждено лишение свободы сроком на 14 лет. Данный срок сокращен на 1\4 и в итоге определен 10-ю с половиной годами заключения.



Второй обвиняемый — Г.Дж — признан невиновным за преднамеренное убийство и признан виновным за попытку убийства. Ему был определен срок заключения — 13 лет, но сокращен на 1\4 и в итоге определен судом на 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.















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