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Патриархия Грузии распространила заявление в связи с текущими событиями
01.06.2018 14:52
Патриархия Грузии распространила заявление в связи с текущими событиями, которые развиваются вокруг дела об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава.
Как говорится в заявлении, то, что МВД начнет в ускоренном режиме заново расследовать дело, что будет создана временная парламентская следственная комиссия и подключат иностранных экспертов, огромный шаг вперед. Вместе с тем, согласно заявлению, для всех важно, чтобы следствию были даны верные показания.
А также, патриархия призывает всех к миру и отмечает, что власть обязательно должна учесть ту реальность, что народу нужна большая поддержка, как в решении социальных проблем, так и с точки зрения эффективного и справедливого исполнения правосудия.
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