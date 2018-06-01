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Патриархия Грузии распространила заявление в связи с текущими событиями


01.06.2018   14:52
Патриархия Грузии распространила заявление в связи с текущими событиями, которые развиваются вокруг дела об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава.

Как говорится в заявлении, то, что МВД начнет в ускоренном режиме заново расследовать дело, что будет создана временная парламентская следственная комиссия и подключат иностранных экспертов, огромный шаг вперед. Вместе с тем, согласно заявлению, для всех важно, чтобы следствию были даны верные показания.

А также, патриархия призывает всех к миру и отмечает, что власть обязательно должна учесть ту реальность, что народу нужна большая поддержка, как в решении социальных проблем, так и с точки зрения эффективного и справедливого исполнения правосудия.







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