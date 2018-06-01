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Автобус со школьниками из Гори попал в аварию на территории Азербайджана
01.06.2018 16:06
Автобус со старшеклассниками одной из публичных школ города Гори попали в автоаварию на территории Азербайджана. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
По данным телекомпании, ученики направлялись в Баку на экскурсию.
В автобусе находились около 20 подростков и 10 сопровождавших их взрослых. В результате аварии пострадали около 10 человек. Они получили травмы разной степени тяжести.
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