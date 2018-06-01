На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран

01.06.2018 17:25 Конфронтация между грузинскими дзюдоистами переросла в кровавую разборку. Накануне поздно ночью по спортсменам, требующим отставки президента национальной федерации, открыли огонь сотрудники спортивной организации, сообщает грузинская служба Радио Свободы.



По предварительным данным, один участник акции получил ранение, сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. Среди них - Ломер Жоржолиани, который на протяжении многих лет занимал высокий пост в федерации. В настоящее время он является тренером молодежной сборной и сторонником президента ФДГ Давида Кевхишвили.



Согласно информации, распространенной в социальных сетя, именно Ломер Жоржолиани ранил ветерана-дзюдоиста - это произошло при многочисленных свидетелях, среди которых были и сотрудники патрульной полиции. По словам очевидцев, на месте был и президент федерации, который после инцидента спешно покинул территорию.



Члены Национальной сборной Грузии по дзюдо требуют отставки президента ФДГ. Они уверены, что в условиях правления Кевхишвили у этого вида спорта нет будущего, что подтверждается результатами, которые достигались, по их словам, за счет самоотверженного труда спортсменов и никогда при поддержке федерации.



Дзюдоисты отмечают, что не намерены идти на компромисс и изначальное требование об отставке Кевхишвили остается на повестке дня. По их заявлению, в федерации создалась кризисная ситуация, вызванная действиями и решениями ее президента.















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