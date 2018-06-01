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В Гори студенты проводят акцию в поддержку Зазы Саралидзе


01.06.2018   18:37
"Не убивай меня! Разоблачи преступника! Вместе за справедливость!"- с этими лозунгами проводится акция солидарности в Гори.

У Государственного учебного университета Гори собрались студенты, и объявили поддержку Зазе Саралидзе.

Участники акции также опротестовали решение Городского суда в связи кровавой разборкой по улице Хорава, и потребовали объективного расследования дела в кратчайшие сроки.

Вчера акция солидарности в отношении Зазы Саралидзе состоялась в Батуми, Телави, Гурджаани, Зугдиди, и Гори.

Возобновление акции в поддержку Зазы Саралидзе перед зданием парламента в Тбилиси планируется сегодня в 16:00 часов.

Акция началась вчера, после объявления решения Городского суда Тбилиси по делу убийства, происшедшего на улице Хорава.

31 мая судья объявил приговор по делу убийства подростков по улице Хорава. Прокуратура обжалует приговор в апелляционном суде. Заявления по судебному решению сделали адвокаты пострадавших и обвиняемых.

Вчера в первой половине дня главный прокурор провел специальную пресс-конференцию, и еще раз пояснил позицию прокуратуры по данному делу. Во второй половине дня главный прокурор подал в отставку.

Парламент создал специальную следственную комиссию по делу убийства.

1 декабря 2017 года в центре Тбилиси, на Вера, ранили двух несовершеннолетних, Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Один подросток скончался до доставки в больницу, второй с множественными повреждениями 2 декабря, на следующий день после доставки в больницу.







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