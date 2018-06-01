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Заза Саралидзе: Встаньте рядом со мной как люди, а не политики
01.06.2018 20:41
Встаньте рядом со мной как люди, а не политики, - об этом перед зданием парламента заявил журналистам отец убитого на улице Хорава подростка Заза Саралидзе.
Саралидзе призвал всех не распространять информацию, якобы он поставил рядом с собой какую-либо политическую партию.
«Призываю грузинскую нацию – пусть никто не думает, что я призываю какую-либо политическую партию. Я призываю вас как грузин. Мне неважно, будете из правящей команды или какой-либо партии, из ведомства Шотадзе или Гахария. Встаньте рядом со мной как люди, а не политики. Не уязвляйте мое достоинство, якобы я поставил рядом с собой какую-либо политическую партию. Не делайте этого, люди», - заявил Заза Саралидзе.
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