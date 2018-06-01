Существует реальная угроза посягательства на жизнь Зазы Саралидзе - МВД

01.06.2018 22:15 МВД Грузии распространяет заявление в связи с Зазой Саралидзе, которое предоставляем вам без изменений.



«Заявление Министерства внутренних дел на основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе ожидаются различные провокации со стороны определенных политически мотивированных сил.



Провокации, возможно, могут быть использованы для создания дестабилизации в стране.



Исходя из высокого риска и реальной угрозы посягательства на жизнь Зазы Саралидзе, МВД предлагает Зазе Саралидзе специальные мероприятия предусмотренные специальной программой защиты свидетелей», — отмечается в заявлении МВД Грузии.















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