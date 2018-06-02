Лидер акции протеста сообщил, что его пытаются похитить и ликвидировать спецслужбы

02.06.2018 09:46 Организатор проходящей на проспекте Руставели акции «Не убивай меня» Заза Саралидзе заявляет, что его собираются похитить и ликвидировать. «В эти минуты Служба госбезопасности хотела меня украсть. Если бы не мои друзья, меня бы здесь уже не было… Они уже прибегли к крайним мерам – решились на мою ликвидацию», - сказал Саралидзе на акции около полуночи.



Соратник Саралидзе, руководитель неправительственной организации «Центр реформирования правоохранителей» Звиад Куправа объяснил, откуда стало известно о попытке нападения со стороны спецслужб. «Примерно 15 минут назад к нашему другу подошел бывший сотрудник СГБ, который недавно покинул ведомство, но все еще обладает серьезными связями, и якобы по-дружески сказал, что на акции планируются конкретные провокации, и рассказал какие. Безусловно, наш друг записал сотрудника СГБ», - сказал Куправа.



Он отметил, что этим человеком является Михаил Хидашели, брат экс-министра обороны Грузии Тины Хидашели. Куправа сразу же призвал МВД вызвать его на допрос. Он также потребовал, чтобы на акцию пришла следственная группа, чтобы организаторы акции могли дать показания. По его словам, от источника им также стало известно, что бывший сотрудник прокуратуры Мирза Субелиани, которого они обвиняют в укрывательстве преступников, шантажирует следствие видеозаписью. Речь идет о кадрах, на которых видно, как экс-министра МВД Грузии Вано Мерабишвили тайно вывозят из тюрьмы для встречи с главным прокурором и оказания давления.



Он также подчеркнул, что уже второй день он и Заза Саралидзе требуют арестовать Мирзу Субелиани, а также других лиц, которые мешали проведению следствия. По его словам, они сразу потребовали отставки Ираклия Шотадзе с поста главного прокурора и ареста Мирзы Субелиани. «Как видно, отставка Шотадзе стала более приемлемой для властей, чем компромат Субелиани», - отметил Куправа.



Служба государственной безопасности Грузии заявила, комментируя эти сообщения, что Михаил Хидашели никогда не был их сотрудником. После этого сообщения решено было временно прекратить акцию в целях безопасности, и ее участники стали расходиться. Акцию планируется возобновить в субботу, в 18 часов. Заза Саралидзе, Звиад Куправа и еще несколько их соратников проведут ночь в палатках на площади перед парламентом.















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