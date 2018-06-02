Двое рабочих погибли на угольном карьере в Ткибули

02.06.2018 11:42 Двое рабочих погибли в угольном карьере в городе Ткибули, сообщает телеканал «Рустави 2».



Трагедия произошла сегодня утром. Изначально о гибели двух шахтеров на своей фейсбук-странице сообщил представитель Национального центра развития качества образования Илья Лежава. Позже эту информацию журналистам подтвердил председатель профсоюза железнодорожников Виталий Гиоргадзе.



По его словам, предприятие, где произошла трагедия, принадлежит небольшой частной компании. Крупнейшая в Грузии компания по производству угля – «Сакнахшири» («Грузуголь»), никак не связана с этим карьером.



В настоящее время на месте работают бригады спасателей. Ведутся следственные мероприятия. Другие подробности не известны.















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