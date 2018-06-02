Отец второго убитого подростка призвал дать правительству шанс расследовать преступление

02.06.2018 11:49 Вчера на акции «Не убивай меня» на проспекте Руставели выступил отец второго подростка – Левана Дадунашвили, убитого полгода назад в драке на улице Хорава. Он призвал участников акции «не устраивать революцию» и дать властям шанс провести объективное расследование.



Он объявил солидарность организатору акции Зазе Саралидзе – отцу убитого 16-летнего подростка Давида Саралидзе. Он отметил, что тоже недоволен итогами расследования, однако считает, что его должно провести существующее правительство.



«Я с тобой, правительство на нашей стороне, я не хочу революции, я хочу, чтобы убийца моего сына был наказан до конца, я тоже недоволен судом», — заявил отец убитого Левана Дадунашвили, обращаясь к Зазе Саралидзе. Он пришел на акцию вместе с супругой.



«Я отец Левана, хочу сказать большое спасибо всем за поддержку, всем, за разделение боли трагедии моей семьи и семьи Зазы. Сегодня вечером я слушал по телевизору, то что здесь происходило, но меня возмутил один факт — я никогда не появлялся ни перед камерами, ни на митинге, меня возмутило то, что недавно на акции выступил тип, который называл себя крестным моего сына. Так нельзя. Здесь не должно быть места для авантюристов и авантюр», — заявил отец Левана Дадунашвили.



Он также призвал родителей подростков, которые стали свидетелями инцидента на улице Хорава, воздействовать на своих детей, чтобы они дали правильные показания следствию.



«Я высказываю поддержку Зазе. Одно дело – трагедия, моя и Зазы, боль Грузии, но мы устали. Расследование не осуществляется из — за многих обстоятельств. В частности, кое — кто по телевизору слушает, следят за нашими эмоциями. Не пускают своих детей, чтобы они дали показания для верного расследования. Я рядом с тобой, правительство на нашей стороне, станем вместе и расследуем. Дадим им шанс. Если хочешь, встретимся с президентом, председателем парламента, встретимся с премьером. Я живу в этой стране, по этим законам, я не хочу революции. Я хочу, чтобы убийца моего сына был наказан до конца, я тоже недоволен судом, но сегодня это единственный выход», — заявил отец Левана Дадунашвили.



Между тем на площади Свободы, недалеко от акции, организованной Зазой Саралидзе, поздно вечером появились представители ультраконсервативной организации «Союз православных родителей» под руководством протоиерея Давида Исакадзе. Они также призвали собравшихся перед парламентом «не устраивать революцию» и не требовать отставки правительства.

Между тем именно с таким требованием – отставки правительства во главе с премьер-министром, выступает Заза Саралидзе.



Накануне вечером на акцию пришел глава правительства Георгий Квирикашвили. Однако ее участники освистали премьера и бросили в него пластиковые бутылки. В итоге ему пришлось проводить брифинг из кабинета в доме правительства. Сутки назад он пообещал, что расследование по делу об убийстве подростков пройдет заново и им займется МВД и лично глава ведомства Георгий Гахария. Уже сегодня утром МВД действительно сообщила о новых обстоятельствах дела. Согласно официальному заявлению, следствие займется выявлением лиц, которые, по имеющимся данным, могли помешать следствию.



Сам Саралидзе считает, что МВД не может полноценно провести следствие, так как свидетели запуганы, а вещественные доказательства уничтожены.



Заза Саралидзе обвиняет прокуратуру и власти в необъективном расследовании дела об убийстве двоих подростков, в том числе и его 16-летнего сына Давида Саралидзе. Драка с участием школькниов произошла 1 декабря 2017 года. В результате были задержаны двое подростков, однако спустя полгода ни одного из них суд не признал виновным в умышленном убийстве сына Саралидзе. На фоне протестов в отставку уже подал главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.



По обвинению в убийстве на улице Хорава были задержаны двое несовершеннолетних. Сегодня Тбилисский городской суд приговорил одного из задержанных подростков к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство 16-летнего Левана Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства 16-летнего Давида Саралидзе. Таким образом, следствие не смогло доказать в суде, кто именно убил Давида Саралидзе.















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