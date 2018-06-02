Акция у Парламента возобновится в сегодня в 18:00

02.06.2018 13:04 Акция протеста у здания Парламента в Тбилиси, фактически, завершилась, но организаторы акции вновь остаются на месте и не собираются расходиться. Их требования остаются неизменными. Они требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и членов правительства.



Один из организатор акции Звиада Куправа обратился к собравшимся у здания Парламента людям и заявил, что он вместе с Зазой Саралидзе и в эту ночь останется у здания Парламента и проведут ночь в палатке, а акция возобновится 2 июня в 6 часов вечера.



В данный момент у здания Парламента небольшое количество демонстрантов. Также продолжаются выступления участников акции.















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