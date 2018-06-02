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В Грузии впервые снимут китайский сериал
02.06.2018 13:14
В Грузии впервые пройдут съемки китайского сериала, - сообщил руководитель департамента международных отношений национального киноцентра Грузии Давид Вашадзе.
К съемкам детективного сериала "Маска", главную роль в котором исполнит известный в Китае актер Кен Ли, приступят в начале июня. Они будут проводиться в рамках программы "Снимай в Грузии" министерства экономики и устойчивого развития, а также министерства культуры и спорта Грузии. Проект предусматривает возврат до 25% суммы, потраченной производителями картины во время съемок на территории Грузии.
"Кен Ли - один из самых продаваемых актеров китайского кинорынка, аудитория которого больше миллиарда человек", - приводит слова Вашадзе Спутник - Грузия.
Съемки сериала будут проходить в Тбилиси и Батуми, а также на международном Руставском автодроме.
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