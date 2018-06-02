В Грузии впервые снимут китайский сериал

02.06.2018 13:14 В Грузии впервые пройдут съемки китайского сериала, - сообщил руководитель департамента международных отношений национального киноцентра Грузии Давид Вашадзе.



К съемкам детективного сериала "Маска", главную роль в котором исполнит известный в Китае актер Кен Ли, приступят в начале июня. Они будут проводиться в рамках программы "Снимай в Грузии" министерства экономики и устойчивого развития, а также министерства культуры и спорта Грузии. Проект предусматривает возврат до 25% суммы, потраченной производителями картины во время съемок на территории Грузии.



"Кен Ли - один из самых продаваемых актеров китайского кинорынка, аудитория которого больше миллиарда человек", - приводит слова Вашадзе Спутник - Грузия.



Съемки сериала будут проходить в Тбилиси и Батуми, а также на международном Руставском автодроме.















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